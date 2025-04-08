Фон дер Ляйен призвала Китай увеличить вклад в урегулирование на Украине

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Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен провела разговор по телефону с премьером Госсовета КНР Ли Цяном, в ходе которого призвала Пекин активизировать усилия по урегулированию конфликта на Украине. Соответствующее заявление распространила ЕК.

"Председатель фон дер Ляйен подтвердила твердую поддержку ЕС справедливого и прочного мира на Украине, отметив, что любые условия для мира должны определяться Киевом. Она также призвала Китай активизировать свои усилия по внесению значимого вклада в мирный процесс", - следует из заявления.