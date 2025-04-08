Выборы президента Южной Кореи назначили на 3 июня

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Правительство Республики Корея назначило на 3 июня проведение досрочных выборов президента после подтверждения импичмента Юн Сок Ёля. Соответствующее сообщение распространил аппарат премьер-министра Хан Док Су.

4 апреля Конституционный суд единогласно отрешил президента Юн Сок Ёля от власти, в течение 60 дней после этого должны пройти выборы. В настоящее время обязанности главы государства исполняет Хан Док Су.

В понедельник кабмин под руководством премьера провел заседание. Члены правительства также объявили 3 июня временным выходным днем.

Предварительная регистрация кандидатов на высший государственный пост стартовала 4 апреля. Полноценная регистрация завершится к 11 мая, а предвыборная кампания начинается 12 мая.