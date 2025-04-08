В России заболеваемость ОРВИ и гриппом за неделю сократилась почти на 9%

В России за прошедшую неделю зафиксировано снижение заболеваемости гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) на 8,9%. Кроме того, отмечается спад заболеваемости COVID-19 на 9%, следует из Telegram-канала Роспотребнадзора.

"По итогам 14-й недели в России наблюдается продолжение снижения заболеваемости ОРВИ и гриппом. Количество заболевших составило 774 тыс. случаев за неделю, что на 8,9% меньше по сравнению с предыдущим семидневным периодом. Число госпитализаций также снизилось на 9,1%. В ходе лабораторных обследований доля вирусов гриппа в структуре положительных находок составила 54,9%, среди вирусов гриппа преобладает вирус гриппа В, его доля составляет более 70%", - указали в пресс-службе.

Уточняется, что снижение заболеваемости COVID-19 по итогам минувшей недели составило 9%, выявлено 2,2 тыс. случаев.