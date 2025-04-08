Число живущих в Москве долларовых миллионеров за десятилетие уменьшилось на 25%

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Число жителей Москвы с состоянием свыше $1 млн с 2014 года по 2024 год сократилось на 25% и в 2025 году составило 30 тыс. человек. Соответствующие данные приводятся в рейтинге богатейших городов мира консалтинговой компании Henley & Партнеры.

По сравнению с прошлым годом показатель уменьшился на 300 человек. Число долларовых миллиардеров в российской столице осталось неизменным - 23 человека. Москвичей с состоянием более $100 млн насчитывается 178, при этом в 2024 году их было 207.

В 2025 году Москва расположилась на 40-й строчке в рейтинге богатейших городов по версии Henley & Партнеры, опустившись на две позиции по сравнению с годом ранее.

Возглавил список Нью-Йорк (384,5 тыс. миллионеров), второе место заняла агломерация вокруг залива Сан-Франциско, включающая одноименный город и Кремниевую долину (342,4 тыс.), третье - Токио (292,3 тыс.), четвертое - Сингапур (242,4 тыс.), пятое - Лос-Анджелес (220,6 тыс.).

Согласно данным Henley & Партнеры, больше всего долларовых миллиардеров живет в агломерации Сан-Франциско (82), в Нью-Йорке (66) и Лос-Анджелесе (45). Наибольший прирост числа миллионеров с 2014 года по 2024 год продемонстрировали Шэньчжэнь и Ханчжоу в Китае, а также Дубай в ОАЭ.