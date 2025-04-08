В вузы можно будет поступать из колледжей без ЕГЭ на схожую специальность

Марат Абулхатин/ТАСС

Проект закона, в соответствии с которым поступление в вузы из колледжей без сдачи ЕГЭ возможно только на схожие специальности, прошел сразу второе и третье чтения в Госдуме.

Документ внесла на рассмотрение нижней палаты группа депутатов - членов комитета Госдумы по науке и высшему образованию.

Так, изменения вносятся в закон "Об образовании". "Предлагается повысить качество подготовки абитуриентов при поступлении в образовательные организации высшего образования, обучающихся на базе среднего профессионального образования, предусмотрев возможность их приема по результатам вступительных испытаний в случае соответствия направленности образовательных программ бакалавриата и программ специалитета направленности образовательной программы среднего профессионального образования", - следует из пояснительной записки.

Прием лиц, имеющих среднее профессиональное образование, будет проводиться по результатам вступительных испытаний, форма и перечень которых определяются образовательной организацией высшего образования, сказано в сопроводительных материалах.

Закон вступит в силу с 1 сентября текущего года.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин обращал внимание, что 41% абитуриентов стали использовать льготу для поступления в вузы по окончании средних профессиональных учебных заведений. "Причем по большей части не по профилю. Это стало лазейкой", - указал он. Новые нормы ориентированы на повышение качества образования, от которого зависит развитие государства, подчеркнул спикер Госдумы. Нововведение также призвано повысить "ответственность при принятии решения о выборе профессии", добавил он.