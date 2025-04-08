Суточные потери ВСУ в Курской области составили более 290 военнослужащих

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Суточные потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) на курском направлении составили более 290 военнослужащих. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

"За прошедшие сутки потери ВСУ составили более 290 военнослужащих, уничтожены танк, 3 бронетранспортера, 4 боевые бронемашины, 7 автомобилей и два миномета, а также четыре пункта управления БПЛА", - указали в российском оборонном ведомстве.

Всего с начала боевых действий на курском направлении противник потерял свыше 72 760 военных, 405 танков, 331 БМП, 300 бронетранспортеров, 2 260 боевых бронемашин, 2 644 автомобилей, 595 артиллерийских орудий, 53 пусковые установки РСЗО, указали в МО РФ.