К МКС пристыковался "Союз МС-27" с новым международным экипажем

© Олег Артемьев/ ТАСС

Пилотируемый корабль "Союз МС-27", запуск которого был произведен с космодрома Байконур, пристыковался к модулю "Причал" российского сегмента Международной космической станции (МКС), следует из трансляции Роскосмоса.

На корабле на МКС прибыл экипаж 73-й долговременной экспедиции. В состав экипажа корабля входит космонавт Роскосмоса, шестой специальный корреспондент ТАСС на МКС Алексей Зубрицкий, а также космонавт Сергей Рыжиков и астронавт NASA Джонни Ким.

Полет до МКС осуществлялся по двухвитковой схеме сближения, корабль пристыковался к модулю "Причал" российского сегмента станции в 11:58 мск.

Как ранее информировали в Роскосмосе, на пуск в город Байконур прибыло рекордное число туристов - по меньшей мере 2 500 человек. Старт ракеты был посвящен 80-летию Победы.

Ожидается, что корабль вернется на Землю 9 декабря. В рамках миссии намечено проведение 50 научных экспериментов. Рыжиков и Зубрицкий в октябре также совершат два выхода в открытый космос.