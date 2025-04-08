Песков: отношениям Москвы и Вашингтона был нанесен "страшнейший ущерб"

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Администрацией предыдущего президента США Джо Байдена российско-американским отношениям был нанесен "страшнейший ущерб", взаимное доверие двух стран только предстоит восстановить. На это обратил внимание пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос ТАСС о перспективах СНВ-4.

"Чтобы выйти на перспективы возможного начала в будущем таких сложнейших переговоров, сегодня и Россия, и США прикладывают изрядные усилия для нормализации наших двусторонних отношений, которым был нанесен страшнейший ущерб во время предыдущей администрации в Вашингтоне", - сказал он при общении с журналистами.