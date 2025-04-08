Хинштейн: окончательный разгром ВСУ на курской земле все ближе

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Окончательный разгром Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области становится все ближе. Соответствующее сообщение врио губернатора Курской области Александр Хинштейн разместил в Telegram-канале.

"Час окончательного разгрома противника на Курской земле все ближе! Верим в наших воинов, которые совсем скоро принесут нам долгожданную Победу", - указал он, комментируя освобождение от ВСУ села Гуево Суджанского района.

Во вторник, 8 апреля, подразделения группировки войск "Север" в результате наступательных действий освободили населенный пункт Гуево в Курской области.