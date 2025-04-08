Мировые запасы урана могут истощиться к 2080 году

© Евгений Епанчинцев/ ТАСС

Имеющиеся сегодня запасы урана в условиях стремительного развития атомной энергетики могут быть исчерпаны к 2080 году, если не будут приняты экстренные меры по наращиванию добычи и разведки данного элемента. Об этом сказано в докладе Агентства по ядерной энергии Организации экономического сотрудничества и развития (АЯЭ ОЭСР) и Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

Как отмечается, Россия по состоянию на 2024 год располагает шестыми по величине запасами урана в мире. Первое место в списке занимает Казахстан, за ним идут Канада, Намибия, Австралия и Узбекистан. На начало 2023 года разведанные и извлекаемые мировые запасы урана составляли около 8 млн тонн, при этом сохраняется значительный потенциал для выявления новых залежей, следует из доклада.

Согласно документу, на территории России с середины XX века открыты свыше 100 месторождений урана. Больше всего запасов находится в Стрельцовском рудном поле в Забайкальском крае, Витимском урановорудном районе в Бурятии, Эльконском урановорудном районе в Якутии и Зауральском урановорудном районе.

Уран - радиоактивный химический элемент, применяемый в атомной энергетике. Из небольшого объема уранового топлива, сопоставимого по размеру с куриным яйцом, можно получить столько же электроэнергии, сколько вырабатывается из 88 тонн угля.