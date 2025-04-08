Руденко отметил, что договор с Ираном не подразумевает создание военного союза

© Пресс-служба МИД РФ/ ТАСС

Заключение Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Ираном не подразумевает создание военного союза двух стран. Об этом заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко, выступая в Госдуме.

"Заключение договора не означает формирование военного союза с Ираном и не предусматривает оказание друг другу военной помощи", - отметил он. Вместе с тем, по словам дипломата, в договоре "содержится статья третья о неоказании военной или иной помощи агрессору в случае, если Россия или Иран подвергнется нападению".

Он также обратил внимание, что отдельная объемная статья посвящена противодействию односторонним принудительным мерам. "Стороны четко определяют их как международно противоправные недружественные деяния, обязуются координировать усилия, с тем чтобы исключить подобную порочную практику применения таких мер в международных отношениях", - указал Руденко.

Он уточнил, что договор заключается на 20 лет "с автоматическим продлением на последующие пятилетние периоды", подлежит ратификации и вступает в силу "по истечении 30 дней с даты последнего письменного уведомления о выполнении сторонами соответствующих внутригосударственных процедур".

"В этот договор, носящий рамочный характер, заложены базовые принципы дальнейшего развития российско-иранских связей на новом историческом этапе. Договор выводит отношения двух стран на уровень всеобъемлющего стратегического партнерства, нацелен на углубление кооперации по широкому спектру приоритетных направлений построения справедливой многополярной международной системы", - добавил замминистра.