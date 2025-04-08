Набиуллина: уровень инвестиций в экономику России останется высоким

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Есть основания говорить о том, что в 2025 году инвестиции в экономику России будут в районе высокого уровня прошлого года. Об этом заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина при общении с фракцией КПРФ в Госдуме.

"Инвестиции за последние три года выросли более чем на четверть, и пока есть основания считать, что и в этом году они сохранятся вблизи высокого уровня прошлого года", - отметила глава ЦБ РФ.

Вместе с тем, по ее словам, российская экономика быстро росла в течение последних двух лет и продолжает демонстрировать рост, в условиях высокой ключевой ставки.