CBS: число погибших из-за непрекращающихся ливней в США достигло 24

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Не менее 24 человек погибли из-за непрекращающихся ливней и штормов в семи южных и центральных штатах США. Об этом информировал телеканал CBS News.

Сообщается, что 10 человек погибли в штате Теннесси, где сильные дожди повлекли за собой торнадо и наводнения, также 5 человек погибли в Кентукки, 3 - в Миссури и по 2 - в Арканзасе и Джорджии. Власти штата Индиана заявили об одном погибшем, в штате Миссисипи также погиб один человек. По данным CBS, среди жертв в Арканзасе есть пятилетний ребенок, который погиб при падении дерева на дом, а также 16-летний волонтер.

Ранее стало известно о 20 погибших в результате непогоды.

В минувшее воскресенье телеканал CNN со ссылкой на данные экстренных служб и Национальную метеорологическую службу США сообщил, что мощные ливни вызвали разрушительные наводнения в центральных штатах. Согласно данным Центра прогнозирования штормов, в зоне риска находится 41 млн человек от долины Огайо до юго-востока Техаса. Осадки привели к экстренной эвакуации и перекрытиям дорог, только за 5 апреля зафиксированы свыше 6 тыс. задержек авиарейсов и массовые отключения электричества.