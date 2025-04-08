Делегации РФ и США на встрече в Стамбуле возглавят Дарчиев и Коултер

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Российскую делегацию на втором раунде консультаций России и США в Стамбуле возглавит посол РФ в Вашингтоне Александр Дарчиев, американскую - заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Соната Коултер. Об этом со ссылкой на МИД РФ передает ТАСС.

Как отмечается, "в ближайшие дни состоится второй раунд российско-американских консультаций, посвященных нормализации функционирования дипмиссий двух стран". "Место проведения, экспертный формат и состав участников встречи остаются неизменными. Консультации пройдут в Стамбуле. Российскую делегацию возглавляет Александр Дарчиев (теперь уже в качестве посла России в США). Американскую - зам. зам. госсекретаря Соната Коултер", - указали в министерстве.

Предыдущие консультации между РФ и США прошли в Стамбуле 27 февраля.