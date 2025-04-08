Госдума освобождает от призыва в армию воевавших более полугода добровольцев

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Госдума приняла поправку об освобождении от призыва на срочную службу участников добровольческих формирований, которые более шести месяцев принимали участие в боевых действиях.

Поправка была внесена ко второму чтению проекта закона об исполнении в течение года решения о призыве на срочную службу. Изменения вносятся закон "О воинской обязанности и военной службе".

Таким образом, от призыва на военную службу освобождаются граждане, состоящие в добровольческих формированиях МО РФ "и не менее шести месяцев участвовавшие в боевых действиях, выполнявшие задачи при проведении контртеррористических операций или при использовании добровольческих формирований за пределами Российской Федерации".

Кроме того, на время пребывания в таких формированиях гражданам предоставляется отсрочка от срочной службы, следует из текста закона.