Bloomberg: состояние Илона Маска уменьшилось до $298 млрд

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Состояние американского мультимиллиардера Илона Маска сократилось до $298 млрд, всего с начала года он потерял свыше $130 млрд, однако сохраняет лидерство в рейтинге самых богатых людей мира. Об этом свидетельствуют данные представленного агентством Bloomberg "Индекса миллиардеров" (Bloomberg Billionaire Index).

Как отмечается, Маск, глава корпорации Meta (признана в России экстремистской организацией) Марк Цукерберг (3), руководитель американской холдинговой компании Berkshire Hathaway Уоррен Баффетт (4) и сооснователь компании Oracle Ларри Эллисон (7) потеряли в считанные часы как минимум по $10 млрд каждый ввиду колебаний на фондовых рынках. Это произошло в результате решения президента США Дональда Трампа повысить пошлины на импортируемые Соединенными Штатами товары из разных стран.

Ранее стало известно, что Маск, возглавляющий ведомство по повышению эффективности работы правительства США, напрямую просил Трампа пересмотреть дополнительные импортные пошлины, применяемые по принципу взаимности. Однако, по информации газеты The Washington Post, безрезультатно.

Трамп 2 апреля объявил о применении таможенных пошлин на продукцию из 185 стран и территорий. России в этом списке нет. Универсальные тарифы в 10% вступили в силу 5 апреля, индивидуальные начнут действовать 9 апреля. Вместе с тем администрация США установила с 3 апреля таможенные пошлины в размере 25% на все импортируемые автомобили.