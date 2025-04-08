Мировой рынок нефти обвалился на фоне «тарифных новаций» Трампа

Александр Пасечник, руководитель аналитического управления Фонда национальной энергетической безопасности

Рынок нефти в начале апреля обвалился. Хотя казалось, что все еще может обойтись без «черных лебедей»: скажем, цены на нефть завершили последнюю торговую неделю марта в небольшом плюсе: «бочка» Brent 28 марта к закрытию торгов стоила дороже $73, тогда как неделей ранее, 21 марта, котировалась немного выше уровня $72. А в последний день марта котировки стали выше $74. «Бодрости» котировкам нефти с середины марта придала прежде всего новость геополитического толка: 15 марта США объявили о продолжении военных действий против йеменских повстанцев. Белый дом так прореагировал на возобновление группировкой, поддерживающей Иран, атаковать морские суда в Красном море — танкерная проходка по ключевому маршруту снова стала опасной.

Но в начале апреля, буквально за пару сессий, баррель потерял в цене примерно 12%. И пике продолжается: 7 апреля «бочка» Brent стала котироваться уже ниже $63.

Причина обвала - тарифная политика лидера США Дональда Трампа. Белый дом 2 апреля ввел масштабные тарифы для 185 государств и территорий - своих торговых партнеров (Россия, кстати, в список не вошла - по версии американской стороны, у нас сейчас просто нет торговых отношений). Это, в понимании трейдеров, замедлит мировую экономику. Особенно опасен экономический спад в Китае, что может серьезно повлиять на общемировое потребление нефти.

Почти синхронно с объявлением Дональдом Трампом о пошлинах, альянс ОПЕК+ сообщил, что будет ускоряться в графиках наращивания производства нефти. 3 апреля восемь государств ОПЕК+ (Саудовская Аравия, Россия, Ирак, Объединенные Арабские Эмираты, Кувейт, Казахстан, Алжир, Оман) решили изменить график производства и увеличить добычу нефти в мае на 411 000 баррелей в сутки (б/с), что эквивалентно трем месячным корректировкам.

Информированные источники внутри ОПЕК+ сообщили Bloomberg, что данное решение призвано дисциплинировать некоторых производителей, вроде Казахстана и Ирака. Согласно же официальному сообщению альянса, соответствующая резолюция принята из-за благоприятных рыночных условий и позитивных перспектив. Постепенное увеличение добычи может быть приостановлено или отменено в зависимости от меняющегося рынка. Поясняется, что подобная гибкость позволит ОПЕК+ поддерживать стабильность нефтяного рынка. Восемь стран ОПЕК+ также отметили, что мера предоставит возможность ускорить выплату компенсаций странам-участницам.

5 декабря страны ОПЕК+ продлили сокращение добычи нефти на 2,2 млн барр. в сутки до апреля 2025 года. Планировалось, что с апреля 2025 г. до конца сентября 2026 г. корректировки в размере 2,2 млн б/с будут постепенно отменяться ежемесячно, уточняется в публикации.

Тем временем группа Saudi Aramco снизила майские цены на свою смесь Arab Light для азиатских покупателей сразу на $2,3 за баррель. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на оказавшийся в его распоряжении прайс-лист. Это — рекордное значение за более чем два года, а само снижение цен состоялось спустя всего несколько дней после решения ОПЕК+ ускорить наращивание добычи.

Неизвестно, какую роль в этом событии сыграл Дональд Трамп, однако он неоднократно призывал альянс «снизить цену нефти», чтобы охладить инфляцию и оказать дополнительное давление на Россию.

Стоит учесть, что решение Саудовской Аравии резко снизить цены на нефть последовало за одним из самых масштабных за несколько лет повышений. Тем не менее, размер нынешнего снижения превысил прогнозы трейдеров и НПЗ.

Таким образом, рынок «черного золота» шокирован, и сейчас переживает последствия «двойного удара» - от Трампа и картеля. Теперь планка $60 за баррель уже совсем близко. Весь вопрос в том, что будут делать финансовые спекулянты. Ведь пока экономический спад - это только прогноз, и биржа отыгрывает варианты будущего. Поэтому вскоре может начаться коррекция. Однако есть и версия, что Wall Street объявил Трампу войну. Тогда стоимость сырьевых фьючерсов продолжит пике.

Сам Трамп уже публично похвастался, что благодаря его таможенным пошлинам стоимость «черного золота» и продуктов питания в США упала, и что в стране нет инфляционных рисков. Он добавил, что Соединенные Штаты обогащаются за счет сборов от импорта.

Другое дело - перспективы североамериканских сланцевых добытчиков. Трамп непроизвольно зачеркивает объявленную им же энергетическую экспансию под лозунгом «Бури, детка, бури!» («Drill, baby, drill!»).

Американские нефтегазовые игроки старались отдалить падение производства за счет внедрения новых технологических решений на уже действующих скважинах, однако теперь, в условиях серьезно обвала цен на нефть, сектору будет куда сложнее поддерживать нынешний уровень производства. Акции сланцевых компаний теряют в своей капитализации; отрасли не избежать сокращения буровой активности.

Концептуально мир наблюдает очередное подтверждение цикличности мировой экономики (и его сырьевой компоненты в частности), только в этот раз «турбированную» новым американским лидером.