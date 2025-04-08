Белоусов: в ВС РФ планируется существенно нарастить поставки наземных роботов

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В этом году планируется существенно нарастить поставки наземных робототехнических комплексов в ВС РФ. Об этом заявил глава Минобороны РФ Андрей Белоусов, передает ТАСС.

Во вторник в российском военном ведомстве состоялась научно-техническая конференция по вопросам эксплуатации и развития наземных робототехнических комплексов с учетом опыта проведения специальной военной операции (СВО). Мероприятие проводилось под руководством министра обороны РФ.

Белоусов обратил внимание, что прошлом году промышленностью и волонтерскими организациями в ВС РФ было поставлено несколько сотен наземных робототехнических комплексов. "В текущем году планируем поставить на порядок больше", - указал он.