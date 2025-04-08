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Трамп против всех

В тарифной войне Трампа победителей не будет

Трамп против всех
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Владимир Блинков, экономический обозреватель

Президент США Дональд Трамп провозгласил 5 апреля «Днем освобождения» и ввел «взаимные» тарифы на импорт в отношении более чем 180 стран. Их размер варьируется от 10 до 50%, они начнут применяться с 9 апреля. Размер тарифов для каждой конкретной страны определялся по определенной формуле с учетом дефицита торгового баланса США с ней и  они, по заявлению администрации США, примерно вдвое ниже тарифов и нетарифных барьеров, установленных конкретной страной для товаров из США. Для Китая, в итоге, установлен «взаимный» тариф в 34% (с учетом ранее введенной пошлины в 20% - 54%) , для ЕС - 20%, для Вьетнама - 46%, для Японии - 24%, для Индии - 26%, для Великобритании - 10%. Причем, новые тарифы прибавляются к ранее действовавшим. Двум  после Китая, крупнейшим экспортерам - Мексике и Канаде пока повезло, для них будут действовать только ранее введенные 25% тарифы. «Взаимные» тарифы не будут добавляться к 25% пошлинам на изделия из стали и алюминия, автомобили и автозапчасти,  медь, фармацевтические препараты, полупроводники, изделия из древесины, некоторые важнейшие полезные ископаемые, энергию и энергоресурсы, которые были введены ранее. Причем, как заявил Дональд Трамп, пошлины будут введены также на импорт из таких стран как архипелаг Херд и Макдональд в размере 10% и Норфолк – 29% (на нем проживают чуть больше 2 тыс. человек), чтобы препятствовать их использованию в качестве «прачечных».

Никакой дифференциации по принципу «союзник – нейтрал – недоброжелатель» не использовалось. Так, весьма существенные пошлины получили Венгрия, Израиль, Италия, с которыми у США складываются хорошее отношения. Эти тарифы не окончательные, их финальный размер будет предметом торга между США и соответствующей страной. Россия, Белоруссия и КНДР не включены в списки стран с «взаимными» тарифами из-за незначительных объемов торговли.

Пока отреагировала только часть государств, попавших под пошлины, и реакция оказалась разной. Так, ни одно из государств АСЕАН не анонсировало ответных мер. Главным пострадавшим от новой волны тарифов стал Вьетнам. Для местной продукции поставки в США теперь будут обходиться в 90% дополнительной стоимости и Ханой немедленно призвал к переговорам. Ранее в марте руководство Вьетнама заявляло о готовности снизить пошлины на американские товары, включая СПГ и автомобили, а также в ускоренном порядке одобрить использование системы связи Starlink, пока не помогло. Схожая реакция у Таиланда, Индонезии и других стран региона. У них нет намерения противостоять США и они стремятся не допустить обвала своего экспорта.

Великобритания, Австралия и Новая Зеландия также настроены миролюбиво и заявили о намерении заключить торговую сделку с США.

В крайне неприятном положении оказался Евросоюз. Он сталкивается с рецессией из-за роста цен на энергоносители из-за конфликта с Россией и тарифы могут стать смертным приговором его промышленности. Пока какого-то единого ответа из ЕС на действия Америки не последовало. Министр экономики Германии Роберт Хабек призвал к переговорам, но допустил полноценный ответ в случае их неудачи. А вот президент Франции Эммануэль Макрон куда более воинственен, он призвал французские компании приостановить инвестиции в США и допустил введение пошлин на американские цифровые сервисы. В то же время Италия и Венгрия рассчитывают на особые отношения с США.  Еврокомиссия намерена в ближайшее время  предложить  список американских товаров для обложения дополнительными пошлинами, но пока  в ответ на введенные ранее тарифы на сталь и алюминий из ЕС.

В то же время Китай, Канада, Мексика, для которых США являются главным рынком, осудили это решение. Китайское руководство назвало новые пошлины США «типичной односторонней попыткой запугивания», которая «не соответствует правилам международной торговли и серьёзно нарушает законные права и интересы Китая». Для Китая их уровень достигнет 60% и многие товары перестанут быть конкурентоспособными на американском рынке. И Китай стал первым, кто заявил о введении ответных дополнительных пошлин на американский импорт в размере 34% и объявил о запрете на экспорт семи видов редкоземельных металлов, добавил американские технологические компании к тем, с которыми запрещены сделки с ними, в том числе производителей дронов Skydio и Brinc Drones. Заявленные меры затронут большую часть оставшегося американского экспорта в Китай (150 млрд долл.). Против части товаров, например поставок сельхозпродукции, пошлины были введены ранее.

Что касается мировых рынков, то их первая реакция оказалась крайне негативной. Так, в четверг 3 марта, после объявления о пошлинах, рыночная стоимость акций на Нью-Йоркской фондовой бирже снизилась примерно на 2,5 трлн долл. А, после того как Китай в пятницу объявил о введении ответных дополнительных пошлин, фьючерсы на американские фондовые индексы продемонстрировали еще одно, не менее резкое падение.

Что касается оценки последствий в среднесрочной перспективе, то тарифные войны пока только в начале пути т.к. нет полной картины ответных мер. Предстоят многочисленные переговоры о смягчении взаимных претензий. Поэтому количественные оценки носят предварительный характер. Руководитель экономических исследований по США рейтингового агентства Fitch Ratings Сонола отметил, что  эффективная ставка тарифа США на импорт теперь вырастет до максимального уровня с 1910 г. и составит  22% ( на конец 2024 г. - 2,5%), что полностью поменяет правила игры для мировой экономики и многие страны окажутся в рецессии. С ним согласны специалисты банка JPMorgan, по оценкам которых вероятность рецессии в мире во второй половине 2025 г. составляет 60%.

В случае, если договоренности между ключевыми партнерами не будут достигнуты, то полномасштабная торговая война с эскалацией ответных пошлин нарушит цепочки поставок, спровоцирует рост инфляции и ухудшит экономические перспективы как американской, так и мировой экономики, будет способствовать дальнейшей ее фрагментации с формированием межрегиональных торговых союзов и снижением роли США в мировой торговле и финансовой системе. Так, что американские торговые пошлины могут повлечь за собой качественное изменение мирового торгового порядка.

Серьезно пострадает и американская экономика. По ряду оценок ущерб может составить от 0,2% до 1,3% ВВП, а дополнительная инфляция - 0,5-1%, расходы американских домохозяйств вырастут на 1000-2000 долл. в год. Среди наиболее пострадавших секторов американской экономики будет автопром. Отрасль сильно интегрирована, американские автопроизводители ранее активно переносили производственные мощности на территорию Мексики и Канады, импортируя оттуда как готовые автомобили, так и автозапчасти. По данным S&P Global Mobility, в 2024 г. около 45% легковых автомобилей проданных в США (3,6 млн ед.) были импортированы из этих стран, а еще 3,7 млн из Японии, Кореи, ЕС и др. Всего на сумму 474 млрд долл.  

По мнению специалистов  компании BE новые тарифы сократят экспорт из Европы в США на половину и повлекут за собой снижение ВВП ЕС на 1,1%. Сильно пострадают и экономики азиатского региона. Так что победителей не будет.
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Источник: https://minjust.gov.ru/ru/documents/7822/ данные на 28.09.2021

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