Политолог Камкин: Европа не в состоянии вести торговую войну с США

Еврокомиссия (ЕК) предложила с 16 апреля ввести ответные тарифы в размере 25% на промышленные товары из США. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на конфиденциальный документ ЕК, направленный странам - членам ЕС на согласование.

Что касается содержания списка товаров, то, по словам вице-премьера, главы МИД Италии Антонио Таяни, Еврокомиссия взяла за основу старый замороженный список. Фактически речь идет о перечне товаров времен первой торговой войны ЕС и США 2018 года. Тогда тарифы были быстро заморожены, однако список сохранился. В него, как ожидается, войдут мясо, зерновые, вино, древесина, одежда (включая джинсы), мотоциклы, пылесосы, жевательная резинка, зубная нить, туалетная бумага и бриллианты.

Предполагается, что первый пакет тарифов ЕС коснется американского экспорта на €4,5 млрд, второй - на €18 млрд.

Агентство утверждает, что ЕК изъяла из списка попадающих под ввозные пошлины товаров виски. Вашингтон ранее пригрозил ввести отдельный тариф в размере 200% на вино из ЕС, если виски попадет под европейские пошлины. Как отмечали эксперты, такой шаг американской администрации нанес бы тяжелый удар по Италии, Франции и ряду других южных стран ЕС.

Как пишет Reuters, тарифы предлагается вводить в три этапа: первый пакет - с 16 апреля, второй - с 16 мая, третий - с 1 декабря.

Ранее еврокомиссар по торговой политике и экономической безопасности Марош Шефчович сообщил на пресс-конференции по итогам министерской встречи ЕС в Люксембурге, что Совет ЕС должен утвердить предложенные Еврокомиссией меры 9 апреля.

В то же время президент Франции Эмманюэль Макрон считает, что его американский коллега Дональд Трамп должен изменить свое решение относительно повышенных таможенных пошлин на товары из стран ЕС. Об этом сообщила газета Le Parisien.

"Европа никогда не хотела хаоса. Еврокомиссия ведет работу, чтобы дать отпор. Президент Трамп должен пересмотреть свое решение", - приводит издание слова Макрона.

Однако, как сообщил министр финансов США Скотт Бессент, "50, 60, а возможно, почти 70 стран обратились к администрации [президента США Дональда] Трампа с предложением о переговорах. Так что апрель, май, а возможно, и июнь будут очень насыщенными", - сказал Бессент в интервью телеканалу Fox Business.

Как отметил глава Минфина США, он "посоветовал иностранным представителям сохранять хладнокровие, не нагнетать обстановку и обратиться" к вашингтонской администрации "с конкретными предложениями" по тому, как они "планируют снижать тарифы, убирать нетарифные барьеры, прекращать манипуляции с валютой и субсидирование". В таком случае, по его словам, "Трамп в определенный момент будет готов приступить к переговорам".

Старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Александр Камкин считает, что «ответные пошлины со стороны ЕС будут приниматься очень адресно и осторожно потому, что для большинства европейских стран США являются ключевым торговым партнером, и Трамп уже анонсировал ответные пошлины на контрпошлины Европы. Скорее всего со стороны ЕС будет попытка осторожно что-то выторговывать, либо принимать условия Трампа. Потому, что по логике вещей, ЕС мог бы обратиться в ВТО, как коллективный член этой организации, но ВТО с 2019 года практически парализована. Американцы не дают добро на замену кандидатуры руководителя арбитража этой торговой организации, поэтому деятельность данной структуры фактически заморожена. Так, что рычагов влияния у ЕС на США нет, и Трамп это прекрасно понимает и активно этим пользуется».

По словам эксперта, «в свое время Европа смирилась с экономическим доминированием США, поэтому и в этой ситуации она смирится. Европа будет ждать, что Трамп досидит до конца своего президентского срока, и все вернется на круги своя. Потому, что реально вести торговую войну, несмотря на всю воинственную риторику Урсулы фон дер Ляйен, ЕС просто не в состоянии».