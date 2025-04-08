Набиуллина отметила, что доля безналичных платежей в России составила 86%

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На сегодняшний день доля безналичных платежей в России достигает 86%. На это обратила внимание глава Банка России Эльвира Набиуллина при общении с фракцией КПРФ в Госдуме.

"Мы видим, как выросла доля безналичных платежей, и сегодня это без малого 86%", - указала она.

По словам главы ЦБ, в России функционирует одна из самых современных в мире платежных систем, на успешной работе которой не сказались даже беспрецедентные санкции.

Некоторое время назад в ЦБ прогнозировали, что доля безналичных платежей в России к концу 2024 года может составить 86-87%. Это один из самых высоких показателей в мире.