Небензя: для РФ скопления ВСУ и западных инструкторов являются законными целями

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Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что скопления Вооруженных сил Украины (ВСУ) и западных инструкторов представляют собой законные цели для РФ. Он отметил, что причиной гибели гражданского населения в Кривом Роге стали непрофессиональные действия ПВО Украины.

"По данным Минобороны РФ, в результате высокоточного попадания ракетой в фугасном снаряжении по месту проведения совещания с командирами соединений и западными инструкторами потери противника составили до 85 военнослужащих и офицеров иностранных государств, а также до 20 единиц автомобильной техники", - указал российский дипломат в ходе заседания СБ ООН по украинской тематике.

"В этом контексте хотели бы обратить внимание, что мы не раз предупреждали о том, что скопления военнослужащих, а также направляемые в помощь киевскому режиму западные офицеры и инструкторы являются законной целью для российской армии. К сожалению, из-за непрофессиональных действий ПВО Украины выпущенная на перехват украинская ракета послужила причиной гибели гражданского населения в прилегающей к ресторану зоне", - заявил Небензя.

4 апреля ВСУ организовали в одном из ресторанов Кривого Рога совещание командиров соединений и западных инструкторов. В МО РФ информировали о том, что по месту проведения совещания был нанесен высокоточный удар, потери противника составили до 85 военнослужащих и офицеров иностранных государств.