Кореевед Ким: без России и КНР невозможна разрядка на Корейском полуострове

Правительство Республики Корея выбрало 3 июня в качестве дня досрочных выборов президента после подтверждения импичмента Юн Сок Ёля. Об этом сообщил аппарат премьер-министра Хан Док Су. Фаворитом выборов считается лидер оппозиции Ли Чжэ Мён, который проиграл Юн Сок Ёлю в 2022 году с отрывом менее 1%.

4 апреля Конституционный суд единогласно отрешил президента Юн Сок Ёля от власти, в течение 60 дней с того момента должны пройти выборы. Ранее уже ожидалось, что голосование состоится через 60 дней, чтобы дать политикам больше времени. Хан Док Су исполняет обязанности главы государства.

8 апреля кабинет министров под руководством премьера провел заседание. Члены кабинета также объявили 3 июня временным выходным днем. 4 апреля началась предварительная регистрация кандидатов в президенты. Полноценная регистрация завершится к 11 мая, а предвыборная кампания стартует 12 мая.

Ведущий научный сотрудник Института Китая и современной Азии РАН, кандидат философских наук Евгений Ким отмечает, что «развитие диалога между Севером и Югом Кореи будет зависеть от того, как будет вести себя новый президент Южной Кореи и его администрация. Скорее всего попытки диалога будут предприниматься, но для этого Южной Корее придется умерить пыл в проведении совместных военных учений с США. Потому, что основным раздражителем для Северной Кореи как раз является проведение этих учений, легендами которых являются свержение северокорейского режима, с нанесением ударов по военным базам, по центрам принятия решений. А потом предполагается, что войска США и Южной Кореи выдвинутся десантом на территорию КНДР. Поэтому если подобная активность будет ограничено, Северная Корея будет готова пойти на определенное смягчение отношений».

Эксперт также надеется, что «результаты выборов президента Южной Кореи, скажутся некоторым послаблением в выстраивании треугольника США – Япония - Южная Корея. Те люди, которые придут к власти, и я надеюсь, что они придут к власти, это сторонники Демократической партии. Они против того, чтобы укреплять этот треугольник и разоружать, таким образом, Китай и Россию. Они прекрасно понимают, что без согласия и без влияния Китая и России невозможно наладить отношения с Северной Кореей. Поэтому мы увидим определенное смягчение. Кроме того, некоторое время назад председатель парламента Южной Кореи был в Китае. Там он был принят Си Цзиньпином, и на днях ему поступило предложение посетить Москву. А председатель – это как раз представитель той партии, которая имеет большинство в парламенте, и представитель которой может победить на выборах Президента в июне месяце. Поэтому думаю, что будет улучшение с Китаем и с Россией, и соответственно это уменьшит укрепление политического союза между Южной Кореей, Японией и США.