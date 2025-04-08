Аксаков: подключение российских банков к SWIFT зависит от переговоров по Украине

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Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков полагает, что вопрос подключения российских банков к SWIFT решится, как только переговорный процесс по Украине будет направлен в сторону мира.

"Как только боевые действия будут остановлены и реальный переговорный процесс начнется в мирную сторону, очевидно, первым делом решат вопрос со SWIFT для нашего не одного банка. Один точно уже там на примете. Но все зависит от обстановки. Я думаю, больше все зависит от украинской стороны", - сказал он в беседе с ТАСС.

SWIFT - международная межбанковская система передачи информации и осуществления платежей. К ней подключены порядка 10 тыс. финансовых институтов в более чем 200 странах мира. Российские банки стали отключать от SWIFT после начала специальной военной операции (СВО) на Украине. Обслуживанием переводов внутри страны занимается российская Система передачи финансовых сообщений ЦБ.