Эксперт Ковалев о переговорах России и США

Переговоры - это всегда хорошо. Россия всегда говорила, что она за ведение диалога. Сейчас этот диалог ведется, и, можно сказать, что позитива в этих переговорах больше, чем негатива. Каждая сторона имеет право на свою точку зрения. Это нормально, что США заявляют одно, Россия - другое. Москва предоставляет доказательства правоты своей позиции. Например, о том, что взятые на себя обязательства не бить по энергетическим объектам выполняются. Не стоит буквально реагировать на какие-то угрозы со стороны Дональда Трампа. Он - бизнесмен, и всегда вел переговоры поднимая высоко планку, имея в виду возможность дальнейшего достижения компромисса. Сейчас драматизировать ситуацию не нужно.

Полностью интервью эксперта можно посмотреть на канале "Инфорос" по адресу:

https://rutube.ru/video/1f7720f1ef2b060415bb4bb062f612a3/