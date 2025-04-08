Американист Богуславская: если цены начнут расти, протесты в США станут гораздо активнее

Протесты против Трампа, прокатившиеся по всей Америке, нельзя назвать общеамериканскими. Все-таки они больше вписываются в программу Демократической партии. Демпартия после своего поражения на выборах действовала несколько нерешительно. Демократы не стали создавать плотную антитрампистскую коалицию, поскольку такая коалиция могла не заинтересовать неопределившихся американцев. Многие инициативы Трампа, такие как борьба с нелегальными мигрантами, например, поддерживаются большинством американцев. Нынешние протесты были направлены больше на засилье олигархов в администрации Трампа, в частности - против Маска.

Люди протестовали против чисток в федеральных органах и против закрытия социальных программ по разнообразию, равенству и инклюзивности. Однако, та тарифная война, которую начал Трамп, если она действительно обернется повышением цен, может существенно усилить ряды его противников.

Такое мнение высказала в видеоинтервью ИА "Инфорос" кандидат политических наук, старший преподаватель кафедры американских исследований факультета международных отношений СПБГУ Юлия Богуславская.

Полностью интервью эксперта можно посмотреть на канале "Инфорос" по адресу:

https://rutube.ru/video/99811f220e4a66089a15c7bfdf355633/