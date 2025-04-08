Число погибших при обрушении крыши ночного клуба в Доминикане достигло 27

Не менее 27 человек погибли в результате обрушения крыши в ночном клубе в столице Доминиканской Республики Санто-Доминго. Об этом информировала местная газета Diario Libre, ссылаясь на директора Службы по чрезвычайным ситуациям столицы Хуана Мануэля Мендеса.

Уточняется, что еще свыше 130 человек доставлены в медучреждения.

Ранее полиция Санто-Доминго сообщала о 13 погибших в результате происшествия. Причины случившегося к настоящему времени не установлены.