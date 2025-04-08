МИД РФ: переговоров с Японией по мирному договору не будет без пересмотра позиции

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Москва в настоящее время не ведет переговоры с Токио по мирному договору и не видит для них перспектив, пока японское руководство не изменит политику в отношении России. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко, отвечая на вопрос ТАСС.

"В настоящее время переговоры не ведутся. И до тех пор, пока Япония не изменит свою политику в отношении России, таких переговоров не будет", - отметил он.

Некоторое время назад в МИД Японии заявили, что правительство страны нацелено на заключение мирного договора с РФ, несмотря на сложности в отношениях.

Россия и Япония с середины прошлого века проводили переговоры с целью выработки мирного соглашения по итогам Второй мировой войны. Главным препятствием на пути к этому остаются разногласия относительно прав на южную часть Курил.

После окончания войны весь архипелаг был включен в состав СССР, однако Токио оспаривает принадлежность Итурупа, Кунашира, Шикотана и группы мелких необитаемых островов. МИД РФ не раз акцентировал, что российский суверенитет над этими территориями, имеющий надлежащее международно-правовое оформление, не подлежит сомнению.

Россия отказалась от переговоров с Японией по вопросу мирного договора из-за применения Токио антироссийских санкций в связи с ситуацией на Украине.