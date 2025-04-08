Минздрав сектора Газа заявил о более 1,4 тыс. убитых палестинцев с 18 марта

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С начала возобновления боевых действий в секторе Газа 18 марта были убиты 1,4 тыс. палестинцев, более 3,6 тыс. пострадали. Соответствующие данные приводит Минздрав палестинского анклава в Telegram-канале.

"С 18 марта число погибших в Газе увеличилось до 1 449, еще 3 647 получили ранения", - указали в министерстве. Уточняется, что число палестинцев, погибших в Газе с октября 2023 года, достигло 50 810, пострадали 115 688 человек.

18 марта Израиль возобновил боевые действия в секторе Газа, нанеся по анклаву массированные удары и прервав тем самым установленный в январе 2025 года режим прекращения огня. Канцелярия премьер-министра Израиля объяснила это отказом радикального палестинского движения ХАМАС от предложений, выдвинутых на переговорах посредниками, подчеркнув, что цель операции в секторе - освобождение всех заложников.