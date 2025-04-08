Захарова считает, что Пугачева не оценила народную любовь в России

© Антон Новодережкин/ ТАСС

Певица Алла Пугачева, которая ранее уехала за границу, обрела в России уникальную народную любовь, но не оценила ее. Такое мнение выразила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью информационному каналу "МГИМО 360".

"Есть популярность, есть успешность, а есть уникальное явление - народная любовь. К сожалению, человек не оценил, пренебрег. Не хочу осуждать, но чтобы для нас всех это стало уроком", - сказала Захарова.

По ее словам, такая ситуация должна послужить примером для всех людей, чтобы они могли делать правильный выбор в жизни и не попадать в аналогичные ловушки. "Я думаю, что единственное, для чего подобные вещи и даются в жизни - чтобы мы на них учились. Поскольку это действительно пример очень страшный", - отметила дипломат.

Она также обратила внимание, что песни, которые исполняла Пугачева, являются синергией работы огромного количества людей.

"Когда мы говорим о величии, мы должны понимать, что оно было соткано огромным количеством людей: кто-то писал стихи, кто-то писал музыку, кто-то создавал фантастические аранжировки. Песни, я уверена, будут жить. Это великие песни, их уже поют и дальше будут петь", - подчеркнула официальный представитель российского дипведомства.

Весной 2022 года Пугачева уехала с семьей из России в Израиль. В начале октября стало известно, что певица еще год назад покинула Израиль.