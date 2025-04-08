Макрон полагает, что Трамп должен пересмотреть пошлины в отношении ЕС

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Президент Франции Эмманюэль Макрон полагает, что американский лидер Дональд Трамп должен пересмотреть свое решение относительно повышенных таможенных пошлин на товары из стран Евросоюза. Об этом информировала газета Le Parisien.

"Европа никогда не хотела хаоса. Еврокомиссия ведет работу, чтобы дать отпор. Президент Трамп должен пересмотреть свое решение", - цитирует издание французского президента.

По данным газеты, соответствующее заявление Макрон сделал в ходе визита в Египет.

Трамп 2 апреля объявил о применении таможенных пошлин на продукцию из 185 стран и территорий. Универсальные тарифы в размере 10% вступили в силу 5 апреля, индивидуальные начнут действовать 9 апреля. Администрация США также ввела с 3 апреля таможенные пошлины в размере 25% на все импортируемые автомобили.