Турция отложила приостановку экспорта лимонов

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Турция отсрочила до 15 мая принятое ранее решение о приостановке с 8 апреля экспорта лимонов. Об этом заявил глава турецкого Минторга Омер Болат.

"Временное ограничение на экспорт лимонов снято. В предстоящий период мы будем внимательно отслеживать динамику цен на внутреннем рынке", - приводит его слова газета деловых кругов Dünya.

Как отмечается, на встрече министра с производителями цитрусовых выяснилось, что на складах наличествует достаточное количество продукции, что позволяет отложить ранее принятое решение. После 15 мая решение будет приниматься в зависимости от динамики цен на рынке.

В своем сообщении в соцсети X Болат отметил, что власти республики "будут продолжать защищать и поддерживать фермеров, производителей, экспортеров, торговцев и потребителей".

Ранее в Турции приняли решение приостановить экспорт лимонов из-за последствий февральских заморозков в средиземноморских провинциях Мерсин и Адана, где они преимущественно собираются, а также из-за необходимости поддержания динамики цен на внутреннем и международном рынках.

Турция занимает шестое место в мире по экспорту лимонов. Россия входит в тройку стран, в которые больше всего поставляются эти фрукты.