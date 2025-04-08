Нетаньяху считает, что Иран можно лишить атома по примеру Ливии

© Сергей Гунеев/ POOL/ ТАСС

Израиль и США едины во мнении о том, что у Ирана не должно быть ядерного оружия. Об этом заявил премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху, подводя итоги своего визита в Вашингтон.

По его словам, в связи с этим Тегеран может либо добровольно пойти на сворачивание своей ядерной программы под внешним контролем по примеру Ливии, либо готовиться к "военному варианту".

"У Ирана не должно быть ядерного оружия. Это можно решить через соглашение, но только по ливийскому образцу: то есть заходят, взрывают ядерные объекты, полностью демонтируют оборудование - под контролем США. В таком случае - хорошо. Вторая возможность: никакого соглашения не будет. Тогда Иран просто будет тянуть время, и в таком случае остается только военный вариант", - указал премьер.

Он отметил, что этот вопрос был одной из тем его разговора с президентом США Дональдом Трампом во время их встречи в Белом доме в понедельник.

Ливия с 1970-х годов стремилась иметь ядерное оружие. В начале 1980-х годов в стране при участии СССР был построен ядерный научно-исследовательский центр с реактором мощностью 10 МВт. В 2003 году после продолжительных переговоров с Великобританией и США возглавлявший в то время Ливию Муаммар Каддафи заявил об отказе своей страны от разработок ядерного оружия, после чего Лондон и Вашингтон нормализовали отношения с Триполи.