Fox: США с 9 апреля начнут взимать с Китая 104%-ные пошлины

© Chip Somodevilla/ Getty Images/ТАСС

США с 9 апреля начнут применять в отношении продукции из Китая таможенные пошлины в размере 104%. Об этом информировал журналист телеканала Fox Business Эдвард Лоуренс, ссылаясь на Белый дом.

"Пресс-секретарь Белого дома сообщила, что дополнительные пошлины в размере 104% вступили в силу в полдень по времени восточного побережья США (19:00 мск), так как Китай не отказался от своих встречных пошлин. Дополнительные пошлины в 104% начнут взиматься с 9 апреля", - указал он в соцсети X.

В начале года США и Китай уже применяли взаимные пошлины, которые к 4 марта со стороны Вашингтона достигли 20%. В качестве причины применения пошлин как в отношении КНР, так и в отношении Канады и Мексики, американский лидер называл якобы недостаточные усилия властей этих стран в борьбе с распространением наркотического вещества фентанил.

2 апреля Трамп объявил о введении новых таможенных пошлин на продукцию из 185 стран и территорий. В отношении Китая американские пошлины были установлены на уровне 34%, достигнув таким образом 54%.

Китайские власти отзеркалили новые тарифы администрации США, также установив дополнительные пошлины в размере 34% на весь американский импорт. В этой связи Трамп заявил о намерении поднять пошлины на товары из КНР еще на 50%.