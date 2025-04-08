Цена нефти Brent впервые с апреля 2021 года опустилась ниже $62 за баррель

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Цена фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне 2025 года на бирже ICE в Лондоне опустилась ниже $62 за баррель впервые с 7 апреля 2021 года.

По состоянию на 22:17 мск, стоимость нефти Brent снижалась на 4,01% и торговалась на уровне $61,78 за баррель.

К 22:22 мск цена Brent находилась на отметке в $61,94 за баррель (-3,76%). Вместе с тем фьючерс на нефть сорта WTI с поставкой в мае 2025 года дешевеет на 4,84% - до $58,57 за баррель, свидетельствуют данные площадки.