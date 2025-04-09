Захарова: Россия устроила демарш посольству Франции

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Россия вызвала французского посла и устроила демарш в связи с задержанием в парижском аэропорту сотрудницы МИД РФ. Об этом сообщила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова в ходе брифинга.

"Инцидент, который произошел 6 апреля в аэропорту Шарля Де Голля, не подлежит объяснению. Французская пограничная служба без объяснения причин задержала сотрудницу МИД РФ, члена российской официальной делегации, изъяв ее телефон и компьютер. Посольство РФ незамедлительно направило в аэропорт консульского работника. Дипломату пришлось ожидать почти 7 часов допуска к коллеге, которая была в составе официальной делегации", - указала Захарова.

"Посольство РФ в Париже направило в МИД Франции ноту протеста. В ходе беседы в МИД РФ выразили протест руководству посольства Франции. В результате предпринятых демаршей нашей коллеге в итоге разрешили въезд в страну, однако ей пришлось сутки провести в пограничной зоне аэропорта", - подчеркнула дипломат.