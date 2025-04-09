Михаил Ефремов освободился из колонии в Белгородской области

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Осужденный ранее за ДТП со смертельным исходом актер Михаил Ефремов покинул территорию исправительной колонии №4 в городе Алексеевке Белгородской области по условно-досрочному освобождению. Об этом сообщил адвокат артиста Юрий Падалко при общении с журналистами.

По его словам, "Михаил Олегович уже освобожден в законном порядке и отбыл по месту своей регистрации в город Москву".

Адвокат отметил, что после прохождения лечения Ефремов намерен вернуться к работе. "Потому что он очень талантливый артист. Он любит свою профессию, он по ней сильно скучал. Он даже здесь снимал короткие фильмы, насколько было возможно", - указал он.

Ранее сообщалось, что у Ефремова обострилась хроническая обструктивная болезнь легких.