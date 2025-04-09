Ipsos: "Альтернатива для Германии" впервые лидирует в рейтинге партий ФРГ

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"Альтернатива для Германии" (АдГ) впервые оказалась на первой строчке рейтинга политических партий ФРГ. Об этом со ссылкой на результаты исследования института изучения общественного мнения Ipsos сообщает газета Die Welt.

Как отмечается, если бы выборы в Бундестаг прошли в ближайшее воскресенье, то АдГ получила бы 25% и опередила бы консервативный блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС), который готовы поддержать 24% опрошенных. Вместе с тем рейтинг Социал-демократической партии Германии (СДПГ) составляет 15%, "Зеленых" - 11%, Левой партии - 11%, "Союза Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" (BSW) - 5%, Свободной демократической партии - 4%.

Издание обращает внимание, что блок ХДС/ХСС потерял 5 процентных пунктов с начала марта, когда проводился аналогичный опрос. Это самый низкий показатель блока за последние три года. При этом рейтинг АдГ вырос на 3 процентных пункта.

Опрос Ipsos проводился 4-5 апреля среди 1 тыс. респондентов в ФРГ.

"Альтернатива для Германии" была образована в апреле 2013 года. На протяжении длительного времени партию беспокоила преимущественно экономическая повестка, однако по мере усугубления миграционного кризиса в ФРГ и ЕС она начала наращивать рейтинги именно на теме беженцев. В ФРГ ее называют правопопулистской партией. На досрочных выборах в Бундестаг 23 февраля АдГ заняла второе место.