Медведев призвал Трампа наказать истинных заказчиков покушения "с Банковой"

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Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев считает позорной для США ситуацию, когда сначала Вашингтон спонсирует Киев, а затем американцы пытаются приобрести на Украине оружие для убийства своего будущего президента. Политик задался вопросом, не пора ли наказать истинных заказчиков покушения - "на Банковой".

Так он отреагировал в своем Telegram-канале на материал Fox News о том, что Райан Уэсли Рут, обвиняемый в покушении на Дональда Трампа, пытался купить ракетную установку на Украине.

"США потратили на помощь Украине сотни миллиардов долларов. И что? Теперь американские дебилы покупают у бандеровцев оружие, чтобы убить своего президента! Какой позор! Ау, милосердный Трамп, не пора ли покарать настоящих заказчиков покушения, нюхающих кокс на Банковой?" - указал Медведев, продублировав пост на английском языке в соцсети X.

Ранее американские СМИ информировали о том, что Рут неоднократно связывался с ВСУ и посещал Украину после 2022 года.