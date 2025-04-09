Генерал-майор Попов попросил суд отправить его на СВО

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Бывший командующий 58-й армией генерал-майор Иван Попов попросил Тамбовский гарнизонный военный суд приостановить производство по его делу в связи с положительным решением Минобороны РФ заключить с ним контракт для участия в специальной военной операции (СВО). Об этом сообщил его адвокат Сергей Буйновский в беседе с ТАСС.

"Нами совместно с Минобороны заявлено ходатайство о приостановлении производства по делу и изменении меры пресечения в связи с положительным решением о направлении Ивана Ивановича на СВО", - указал он.

По словам адвоката, генерал выразил благодарность президенту России Владимиру Путину за поддержку и оказанное доверие.

Позднее прокурор должен выступить в прениях сторон и запросить для Попова наказание, которое он, по мнению гособвинения, заслуживает.

Ранее газета "Коммерсантъ" распространила открытое письмо Попова к президенту РФ, в котором генерал назвал армию смыслом своей жизни и попросил верховного главнокомандующего разобраться в его сложной жизненной ситуации и вернуть в строй.

Попову инкриминируют мошенничество, он был уволен из вооруженных сил. Согласно материалам следствия, Попов причастен к хищению в 2023 году свыше 1,7 тыс. тонн изделий металлопроката, закупленных администрацией Запорожской области в рамках предоставления гуманитарной помощи. Все обвинения генерал отвергает.