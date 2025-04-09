Российский рынок акций в начале основной торговой сессии снижается

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Российский рынок акций на открытии основной торговой сессии 9 апреля отметился снижением ключевых индексов. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

По состоянию на 10:00 мск, индекс Мосбиржи опускался на 2,36%, до 2 681,63 пункта, индекс РТС также снижался на 2,36%, до 988,45 пункта. Курс юаня к рублю в начале торгов вырос на 9,65 копейки по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии и находился на отметке в 11,7155 рубля.

К 10:15 мск индекс Мосбиржи ускорил снижение и торговался на уровне 2 677,07 пункта (-2,52%), индекс РТС составлял 986,77 пункта (-2,52%). Вместе с тем курс юаня замедлил рост и был на уровне 11,68 рубля (+6,8 копейки).

Мосбиржа с 13 июня 2024 года отказалась от торгов долларом и евро из-за примененных в отношении нее и Национального клирингового центра санкций США. Для определения курсов доллара и евро к рублю ЦБ РФ использует банковскую отчетность и данные из внебиржевых торгов.