Из Чечни выдворят семьи организаторов нападения на пост ДПС

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Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров распорядился выдворить с территории региона отцов и братьев организаторов и исполнителя нападения на пост ДПС, повлекшего гибель полицейского. Соответствующее видео он разместил в Telegram-канале.

"МВД и Росгвардии во взаимодействии с ФСБ необходимо выдворить с территории республики отцов и братьев тех, кто за этим стоит. Их имущество подлежит изъятию. Если они после этого не прекратят работать на Украину, которая их финансирует, тогда и других родственников необходимо выслать. То же самое касается и того, кто напал на пост ДПС", - указал Кадыров.

Он отметил, что руководили нападением уроженцы региона, проживающие в Турции. "Каждый из них должен понимать, что ему придется ответить за преступные действия своих близких, если он знал, но бездействовал, потворствовал или, тем более, поощрял путь насилия", - подчеркнул глава региона.