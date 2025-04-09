Трамп заявил, что США уже взимают с продукции КНР пошлины в 104%

© Kevin Dietsch/ Getty Images/ТАСС

Администрация США уже взимает таможенные пошлины с китайской продукции в размере 104%. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп, выступая на мероприятии по сбору средств для Национального комитета Республиканской партии 8 апреля.

"Страны не хотят примененных в отношении них тарифов. Все очень просто: мы заключаем сделки, а люди платят по тарифам. Страны прямо сейчас платят по американским тарифам - Китай платит 104%. Подумайте, 104% - это звучит смешно, но они взимают с нас сборы за многие товары: 100%, 125%. Многие страны обдирали Соединенные Штаты направо и налево, но теперь наша очередь обдирать их", - указал глава Белого дома.