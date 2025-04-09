Лавров напомнил о русских "корнях" Одессы

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью для проекта "ТАСС Дети" обратил внимание на русские "корни" Одессы.

"Безусловно, Запад потакал действиям киевского режима по истреблению всей русской части истории этих земель. А именно русские - Екатерина Вторая, князь Григорий Потемкин, другие наши славные предки, осваивали эти территории, строили Одессу, другие города, порты, фабрики, заводы", - указал он.

"И вот все это режим, пришедший к власти в результате госпереворота, решил вымарать из памяти народа, чтобы послушно служить желанию своих западных кукловодов, которые всегда мечтали создать из Украины прямую военную угрозу для нашей страны", - подчеркнул глава МИД РФ.