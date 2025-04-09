Цена Brent впервые с 4 февраля 2021 года опустилась ниже $59 за баррель

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Цена фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне 2025 года на бирже ICE в Лондоне опускалась ниже $59 за баррель впервые с 4 февраля 2021 года.

По состоянию на 14:03 мск, стоимость нефти Brent снижалась на 4,54% и торговалась на уровне $58,82 за баррель.

К 14:18 мск фьючерс на Brent замедлил снижение и находился на отметке в $59,29 за баррель (-3,78%), а фьючерс на нефть сорта WTI с поставкой в мае 2025 года снижался на 1,82% - до $56,04 за баррель, свидетельствуют данные площадки.