Путин отметил важность качественной реабилитации бойцов СВО рядом с домом

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Президент России Владимир Путин заявил, что в каждом регионе должна быть хорошая медицина, позволяющая участникам специальной военной операции (СВО) получать качественную реабилитацию рядом с домом.

Речь об этом зашла при общении с главой Агентства стратегических инициатив Светланой Чупшевой. "Очень важно, чтобы наши ребята, которые попадают в военные госпитали, после операций, после необходимого лечения могли получать на высоком уровне медицинскую помощь и реабилитацию вблизи дома, чтобы в каждом регионе у медицины были такие компетенции", - указала она.

Глава государства согласился с этим утверждением. "Очень важно, полностью согласен", - отметил он.