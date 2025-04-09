Прокурор просит шесть лет колонии для генерала Попова

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Гособвинение просит Тамбовский гарнизонный военный суд признать виновным в особо крупном мошенничестве бывшего командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова. Об этом сообщил его адвокат Сергей Буйновский в беседе с ТАСС.

"Гособвинение в ходе прений сторон попросило лишить Ивана Ивановича свободы на срок 6 лет с отбыванием наказания в колонии общего режима", - сказал собеседник агентства.

Кроме того, прокурор попросил суд лишить Попова звания генерал-майора и назначить штраф в размере 800 тыс. рублей.

Попов был арестован 17 мая 2024 года, но 15 июля военный суд перевел его под домашний арест. 28 февраля текущего года суд ужесточил ему меру пресечения, вновь поместив в СИЗО.

Согласно материалам следствия, Попов причастен к хищению в 2023 году свыше 1,7 тыс. тонн изделий металлопроката, закупленных администрацией Запорожской области в рамках предоставления гуманитарной помощи. Все предъявленные обвинения генерал отвергает.