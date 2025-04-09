Сестра лидера КНДР считает призывы к денуклеаризации посягательством на суверенитет

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Заместитель заведующего отделом Центрального комитета Трудовой партии Кореи Ким Ё Чжон, которая является сестрой лидеру КНДР, считает призывы к отказу от ядерного оружия "посягательством на суверенитет" и конституционный строй страны. Об этом информировало Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Поводом для соответствующих высказываний стало заявление глав внешнеполитических ведомств Республики Корея, США и Японии в ходе заседания по линии НАТО. Ким Ё Чжон назвала денуклеаризацию "несбыточной бредовой мечтой", которая свидетельствует об уровне "тревожности" властей этих государств и "анахроничности их политических суждений". По ее словам, ядерный статус, закрепленный в конституции КНДР, стал результатом "неизбежного выбора, который отразил враждебную угрозу со стороны внешних сил".

"Нас не беспокоит чье-либо отрицание или признание, мы тверды в своей позиции. Это наш выбор, который нельзя изменить силой или хитростью", - указала Ким Ё Чжон. "Открытые разговоры перед нашим лицом об отказе от ядерного оружия и попытки возродить уже мертвую концепцию "денуклеаризации" представляют собой самое враждебное отрицание суверенитета КНДР и попытку принудить ее к отказу от конституции и общественной системы", - заявила она.

Сестра лидера КНДР также подчеркнула, что ядерные силы страны "не только сдерживают внешнюю агрессию, но и вносят вклад в обеспечение региональной и глобальной безопасности". "Единственный возможный для США, Японии и Республики Корея вариант избавиться от обеспокоенности в сфере безопасности - полностью отказаться от односторонних попыток нарушить статус-кво и расшатать позиции КНДР", - добавила она.