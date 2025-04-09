Число жертв обрушения крыши ночного клуба в Доминикане достигло 98

Число погибших из-за обрушения крыши ночного клуба Jet Set в столице Доминиканской Республики возросло до 98. Об этом информировала местная газета Diario Libre, ссылаясь на директора Службы по чрезвычайным ситуациям Санто-Доминго Хуана Мануэля Мендеса.

"Мы продолжаем спасательные работы, очень надеемся найти оставшихся в живых", - заявил он.

Некоторое время назад Мендес сообщал, что в последние часы спасателям не удалось обнаружить выживших. При этом число госпитализированных составило более 150.

Обрушение крыши в клубе Jet Set произошло 8 апреля. Первоначально стало известно о 13 жертвах происшествия, однако затем их число резко увеличилось. Президент Доминиканы Луис Абинадер объявил трехдневный национальный траур.