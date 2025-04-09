Снежный покров в Москве вырос до 23 см

© Сергей Булкин/ ТАСС

Снежный покров на метеостанции МГУ утром 9 апреля достиг высоты 23 см. Соответствующее сообщение разместил специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус в своем Telegram-канале.

"В Москве, согласно данным базовой метеостанции мегаполиса, ВДНХ, высота снежного покрова составила 16 см, это +5 к вчерашнему значению. На других метеостанциях города снега еще больше - от 16 см на Балчуге до 20 в Тушино и до 23 в МГУ", - следует из сообщения.

По словам синоптика, самый высокий снежный покров отмечается в Клину. Высота снега там составила 33 см. Примерно такие же показатели зафиксированы в городе Вязьма Смоленской области, где высота снежного покрова достигла 32 см.

Он отметил, что с начала снегопадов выпало уже 24 мм осадков, это порядка 65% от апрельской нормы. Согласно прогнозам, в дальнейшем высота снега будет уменьшаться.